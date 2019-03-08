Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! "Fikret Orman ile görüştüm"

"GOL ATMAK BENİ CEZBEDİYORDU"

Futbola başlangıcında annesinin kendisine destek verdiğini ancak babasının buna karşı çıktığını belirten Sakho, "Babam uzun yol şoförüydü. Bir gün bana 'Futbolcuların oğlu futbolcu olur, şoförlerin oğlu da şoför olur' demişti. Babama bunun böyle olmak zorunda olmadığını göstermek istemiştim. İlk başlarda orta sahaydım. 2008'de Joel Müller, Senegal'e geldiğinde beni forvette denemeye başladı. Çünkü 6 numarayken de çok gol atıyordum. Gol atmak beni cezbediyordu. Hızlı da olduğum için değişiklik yapıp beni forvette oynatmaya başladı" diye konuştu.