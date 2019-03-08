Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! "Fikret Orman ile görüştüm"
Bursaspor'un deneyimli golcüsü Diafra Sakho, kulüp televizyonuna konuştu. Sakho, West Ham'da oynarken Beşiktaş ile görüştüğünü ancak sakatlığı ile ilgili endişeleri yüzünden bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.
Sokaklarda futbol ile tanıştığını belirten Bursaspor'un golcüsü Diafra Sakho, futbol ile gerçek anlamda 16 yaşında tanıştığını söyledi.
"YÖNETİCİLERİM BENDEN ŞÜPHELENİYORDU"
Metz'e geldiğinde ilk maçını Olimpik Lyon'a karşı Gerland Stadyumu'nda oynadığını söyleyen Sakho, "Gelir gelmez üst seviyede oynamak zordu. O dönemde Pjanic gibi oyuncular vardı. Avrupa'ya geldiğimde Aralık ayıydı ve çoktan kar yağmaya başlamıştı. Afrika'da hava sıcaklığı her zaman 26-30 derece arasındadır. Çok soğuk bir hava vardı ve adapte olmakta zorluk yaşadım. Yöneticilerim de o dönemde benim gerekli seviyeye sahip olup olmadığımdan şüpheleniyordu, o dönemde birçok gol attım" dedi.
"GOL ATMAK BENİ CEZBEDİYORDU"
Futbola başlangıcında annesinin kendisine destek verdiğini ancak babasının buna karşı çıktığını belirten Sakho, "Babam uzun yol şoförüydü. Bir gün bana 'Futbolcuların oğlu futbolcu olur, şoförlerin oğlu da şoför olur' demişti. Babama bunun böyle olmak zorunda olmadığını göstermek istemiştim. İlk başlarda orta sahaydım. 2008'de Joel Müller, Senegal'e geldiğinde beni forvette denemeye başladı. Çünkü 6 numarayken de çok gol atıyordum. Gol atmak beni cezbediyordu. Hızlı da olduğum için değişiklik yapıp beni forvette oynatmaya başladı" diye konuştu.
2009 yılının Haziran ayındaki ilk profesyonel kontratıyla birlikte hayatında hep istediği şeyi gerçekleştirdiğini kaydeden Senegalli yıldız, Avrupa'ya alışmasının ardından 2'nci Lig'de gol kralı da olduğunun altını çizerek, özellikle Metz formasıyla 3'üncü Lig'de başlayıp 1'inci Lig'e kadar yükselmelerini unutamadığını belirtti.