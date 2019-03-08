Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! 'Fikret Orman ile görüştüm' - Fotomaç
08 Mart 2019, Cuma
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Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! "Fikret Orman ile görüştüm"

Bursaspor'un deneyimli golcüsü Diafra Sakho, kulüp televizyonuna konuştu. Sakho, West Ham'da oynarken Beşiktaş ile görüştüğünü ancak sakatlığı ile ilgili endişeleri yüzünden bu transferin gerçekleşmediğini söyledi.

8 Mart 2019 Cuma 21:41 Güncelleme: 08.03.2019 21:42
Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! Fikret Orman ile görüştüm

Sokaklarda futbol ile tanıştığını belirten Bursaspor'un golcüsü Diafra Sakho, futbol ile gerçek anlamda 16 yaşında tanıştığını söyledi.

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Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! Fikret Orman ile görüştüm

Sadio Mane, Ismailla Sarr gibi birçok Senegalli yıldızın çıktığı Generation Foot Akademisi'nde futbol oynadığını ifade eden Sakho, buradaki 6 ayının ardından Joel Müller'in kendisini Fransa'daki Metz Kulübü'ne götürdüğünü kaydetti.

Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! Fikret Orman ile görüştüm

"YÖNETİCİLERİM BENDEN ŞÜPHELENİYORDU"

Metz'e geldiğinde ilk maçını Olimpik Lyon'a karşı Gerland Stadyumu'nda oynadığını söyleyen Sakho, "Gelir gelmez üst seviyede oynamak zordu. O dönemde Pjanic gibi oyuncular vardı. Avrupa'ya geldiğimde Aralık ayıydı ve çoktan kar yağmaya başlamıştı. Afrika'da hava sıcaklığı her zaman 26-30 derece arasındadır. Çok soğuk bir hava vardı ve adapte olmakta zorluk yaşadım. Yöneticilerim de o dönemde benim gerekli seviyeye sahip olup olmadığımdan şüpheleniyordu, o dönemde birçok gol attım" dedi.

Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! Fikret Orman ile görüştüm

"GOL ATMAK BENİ CEZBEDİYORDU"

Futbola başlangıcında annesinin kendisine destek verdiğini ancak babasının buna karşı çıktığını belirten Sakho, "Babam uzun yol şoförüydü. Bir gün bana 'Futbolcuların oğlu futbolcu olur, şoförlerin oğlu da şoför olur' demişti. Babama bunun böyle olmak zorunda olmadığını göstermek istemiştim. İlk başlarda orta sahaydım. 2008'de Joel Müller, Senegal'e geldiğinde beni forvette denemeye başladı. Çünkü 6 numarayken de çok gol atıyordum. Gol atmak beni cezbediyordu. Hızlı da olduğum için değişiklik yapıp beni forvette oynatmaya başladı" diye konuştu.

Diafra Sakho'dan Beşiktaş itirafı! Fikret Orman ile görüştüm

2009 yılının Haziran ayındaki ilk profesyonel kontratıyla birlikte hayatında hep istediği şeyi gerçekleştirdiğini kaydeden Senegalli yıldız, Avrupa'ya alışmasının ardından 2'nci Lig'de gol kralı da olduğunun altını çizerek, özellikle Metz formasıyla 3'üncü Lig'de başlayıp 1'inci Lig'e kadar yükselmelerini unutamadığını belirtti.

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