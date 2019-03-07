Beşiktaş'ta teknik adam arayışı
Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını hızlandırdı... Siyah beyazlı ekibin gündemindeki isimler Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın... ...
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