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Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: "Görüştük"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla görüştüğünü doğrulayarak geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un bu transfer döneminde adı birçok kulüple anıldı.
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Milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında, golcü ismin eski takımı Beşiktaş da bulunuyordu.
Cenk Tosun, merak edilen konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Milli yıldız NTV'ye yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takımla görüştüğünü doğrulayarak şunları dile getirdi:
"Beşiktaş yönetimi kısa bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."