Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: 'Görüştük' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: "Görüştük"

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımla görüştüğünü doğrulayarak geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:09
Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: Görüştük

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un bu transfer döneminde adı birçok kulüple anıldı.

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Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: Görüştük

Milli futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında, golcü ismin eski takımı Beşiktaş da bulunuyordu.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: Görüştük

Cenk Tosun, merak edilen konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: Görüştük

Milli yıldız NTV'ye yaptığı açıklamada siyah-beyazlı takımla görüştüğünü doğrulayarak şunları dile getirdi:

Cenk Tosun'dan flaş transfer açıklaması: Görüştük

"Beşiktaş yönetimi kısa bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum."

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