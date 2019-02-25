Burak Yılmaz'dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler! - Fotomaç
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Burak Yılmaz'dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlı taraftarları rahatlatacak açıklamalar yaptı.
25 Şubat 2019 Pazartesi 15:14
Güncelleme: 25.02.2019 15:14
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmayı siyah-beyazlı oyuncu Burak Yılmaz, farklı bir heyecanla bekliyor.
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Süper Lig'in en tecrübelilerinden biri olan 33 yaşındaki oyuncu, geçmiş sezonlarda da formasını giydiği Beşiktaş'ta derbi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe karşısında arayacak.
Siyah-beyazlı takımda daha önce 2006-2007 sezonu ve 2007-2008 sezonunun ilk yarısı olmak üzere 1,5 sezon oynama fırsatı bulan Burak Yılmaz, derbilerde gol atamamıştı.
Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla bu 1,5 sezonluk dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 7 derbide sahaya çıktı.
Bu maçlarda toplam 456 dakika süre alan Burak, gol sevinci yaşamadı.