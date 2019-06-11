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Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 09:51
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Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı ile nokta transferler yaparak şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti.
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