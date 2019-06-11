Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Kara Kartal'ın golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı. İşte detaylar...

11 Haziran 2019 Salı 09:51
Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin açılmasıyla kulüpler gaza bastı.

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Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Yeni sezon öncesi Abdullah Avcı ile nokta transferler yaparak şampiyonluğa oynamak isteyen Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Siyah beyazlıların golcüsü Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

İtalyan medyasındaki haberlere göre Serie A takımlarından Lecce, Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer listesine aldı.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

33 yaşındaki milli golcü, geçtiğimiz sezon Kara Kartal'da 15 karşılaşmada 11 gol, 2 asist kaydetti.

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Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'la sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de sona eriyor.

Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip çıktı
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