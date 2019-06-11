Avrupa devlerinin Dorukhan kapışması!

Beşiktaş, hoca arayışlarını sonlandırdı ve gözünü transfere dikti. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, bir yandan da genç oyuncularına gelen transfer teklifleri ile ilgileniyor. Özellikle İtalyan kulüplerinin Dorukhan Toköz'e olan ilgisi siyah beyazlıların iştahını kabartıyor.
11 Haziran 2019 Salı 07:56
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Beşiktaş yönetimi, bir yandan transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da takımdaki genç yıldızlara gelen tekliflerle ilgileniyor.
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Son dönemde siyah-beyazlıların yıldızı Dorukhan için İtalyan ekipleri büyük bir yarışın içine girdiler.
Çizme'den gelen iddialara göre genç yıldızla en ciddi şekilde ilgilenen ekip Milan...
Ayrıca Inter ve Fiorentina'da ısrarla Dorukhan'ı istiyor. Beşiktaş'ın şimdiye kadar Dorukhan için sadece Frankfurt'tan teklif aldığı iddia edilirken, 8 milyon Euro civarındaki teklifin reddedildiği bildirildi.
İddiaların belki de en ilgi çekici olan Milan'ın, Dorukhan için Beşiktaş'a Hakan Çalhanoğlu ve artı para teklif edeceği iddiası oldu.