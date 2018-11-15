Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

Liverpool Echo Gazetesi, "Everton'daki yeni oyun sistemi nedeniyle Cenk'in forma şansı azaldı. Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" yorumunu yaptı
15 Kasım 2018 Perşembe, 00:57:50
Güncelleme: 07:53:01
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Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeniden siyahbeyazlı formayı giyebileceği ihtimali İngiliz basınında sıkça dile getirilmeye başlandı...
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Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Marco Silva'nın gelmesinin ardından Everton'da Cenk Tosun'un aldığı süre gittikçe azalmaya başladı.
Richarlison'u forvete koyarak yeni bir sistem oturtan Everton'ın son maçlarda başarılı sonuçlar almasıyla Cenk Tosun'un takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.
Cenk Tosun'a diğer oyuncuların yeterince servis yapmadığını savunan Everton muhabiri, "Eğer yeterince top alırsa gerçek Cenk Tosun'u görebiliriz. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil" diye konuştu.