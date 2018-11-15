Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Beşiktaş'ın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Liverpool Echo Gazetesi, "Everton'daki yeni oyun sistemi nedeniyle Cenk'in forma şansı azaldı. Beşiktaş'ın ona olan ilgisi yeni gelişmeler yaşatabilir" yorumunu yaptı
    15 Kasım 2018 Perşembe, 00:57:50 Güncelleme: 07:53:01
    Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Beşiktaş'tan Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un, yeniden siyahbeyazlı formayı giyebileceği ihtimali İngiliz basınında sıkça dile getirilmeye başlandı...

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    Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Liverpool Echo gazetesinin Everton muhabiri Adam Jones, Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Marco Silva'nın gelmesinin ardından Everton'da Cenk Tosun'un aldığı süre gittikçe azalmaya başladı.

    Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Richarlison'u forvete koyarak yeni bir sistem oturtan Everton'ın son maçlarda başarılı sonuçlar almasıyla Cenk Tosun'un takımdaki geleceği de tartışma konusu oldu.

    Beşiktaşın Cenk Tosun sevdası bitmiyor!

    Cenk Tosun'a diğer oyuncuların yeterince servis yapmadığını savunan Everton muhabiri, "Eğer yeterince top alırsa gerçek Cenk Tosun'u görebiliriz. Ancak şu ana kadar bu gerçekleşmiş değil" diye konuştu.

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