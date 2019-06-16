Transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Birçok isim ile yollarını ayırarak yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar da eksik mevkiler için temaslar sürüyor. Kartal son olarak 30 yaşında tecrübeli bir sambacıyı gündemine aldı. İşte o isim...
16 Haziran 2019 Pazar 07:52
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Transfer sezonunun başlamasıyla gelecek sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi kolları sıvadı.
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Şenol Güneş'in ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğunu Medipol Başakşehir'in tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı'ya teslim eden siyah-beyazlılar da hedef mutlak şampiyonluk.
Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda transfer girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, son olarak bir sambacı bir orta sahayı gündemine aldı.
Ricardo Quaresma ve Jeremain Lens'in durumlarının halen netlik kazanmadığı siyah-beyazlılarda Sao Paulo'lu bir isim gündemde.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kanat oyuncusu girişimlerinde bulunan Beşiktaş, sezonu İsviçre'nin Grasshopper takımında kiralık geçiren Caiuby için girişimde bulundu.