Beşiktaş'tan transfer harekatı!

Transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş, takımın başına getirilen Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Birçok isim ile yollarını ayırarak yeni sezonda yepyeni bir kadro kurmayı planlayan siyah-beyazlılar da eksik mevkiler için temaslar sürüyor. Kartal son olarak 30 yaşında tecrübeli bir sambacıyı gündemine aldı. İşte o isim...

16 Haziran 2019 Pazar 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





