Beşiktaş'tan flaş teklif: 'Ver Gerson'u al Talisca'yı!'

Beşiktaş, Anderson Talisca'yı çok isteyen İtalyan ekibine, "Benfica, Talisca için 35 milyon euro istiyor. Biz Talisca'yı 21 milyon Euro'ya alalım ve aynı fiyattan size verelim. Siz de karşılığında Gerson'u bize verin. Bu şekilde iki kulübün de memnun kalacağı bir protokol imzalayalım" önerisinde bulundu ve beklemeye geçti.