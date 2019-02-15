Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta müsabakasında siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.