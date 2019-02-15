Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Beşiktaşlı yıldız oyuncu karşılaşmanın 71. dakikasında yaptığı hareket nedeniyle Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.
15 Şubat 2019 Cuma 22:28
Güncelleme: 15.02.2019 22:28
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Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta müsabakasında siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.
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70'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.
İşte Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçından kareler...