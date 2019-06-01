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Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor
Sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılmak hakkı elde eden Beşiktaş'ta heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 yıldızı için teklif aldıklarını duyurdu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 11:23 Güncelleme: 01.06.2019 11:32
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Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 önemli ismi için teklif geldiğini duyurdu.
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Lens'e bir İngiliz kulübünden teklif gelmesi, oyuncu satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlıları sevindirdi.
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