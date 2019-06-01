Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılmak hakkı elde eden Beşiktaş'ta heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 yıldızı için teklif aldıklarını duyurdu.