Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Sezonu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılmak hakkı elde eden Beşiktaş'ta heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 yıldızı için teklif aldıklarını duyurdu.
1 Haziran 2019 Cumartesi 11:23 Güncelleme: 01.06.2019 11:32
Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Beşiktaş'ın yıldızları için Avrupa'nın önde gelen takımlarından teklifler gelmeye başladı.

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Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Umut Güner, siyah beyazlıların 3 önemli ismi için teklif geldiğini duyurdu.

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Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları Jeremain Lens, Dorukhan Tököz ve Ricardo Quaresma'ya yurt dışından önemli takımlardan teklif gelmesi yönetimi heyecanlandırdı.

Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Genç Dorukhan için İtalyan ve Alman kulüpleri devreye girdi.

Beşiktaş'ın yıldızlarına Avrupa'dan teklif yağıyor

Lens'e bir İngiliz kulübünden teklif gelmesi, oyuncu satarak kaynak oluşturmak isteyen siyah beyazlıları sevindirdi.

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