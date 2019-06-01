Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın ilk hedefi defansa transfer

Türkiye'de oynamak istemediğini bilmesine rağmen Ömer Toprak için şartları zorlayacağını anlatan Avcı, ayrıca Everton'ın sezon başında Barcelona'dan aldığı Yerry Mina'nın da yeteri kadar şans bulamadığı için kendilerine gelmek isteyebileceğini söyledi.