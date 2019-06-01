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Beşiktaş'la anlaşan Abdullah Avcı'nın ilk hedefi defansa transfer
Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Beşiktaş ile anlaşan Abdullah Avcı, transfer çalışmalarına başladı. Avcı'nın ilk hedefi defansı sağlamlaştırmak. İşte tecrübeli teknik direktörün listesinde yer alan isimler...
1 Haziran 2019 Cumartesi 09:59
Güncelleme: 01.06.2019 09:59
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli hocanın isteğiyle öncelikle defansını sağlamlaştırmaya çalışacak.
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Avcı'nın Vida dışında kalan diğer stoperler Roco ve Mirin'in yeterli kapasite olmadığı yönünde rapor verdiği bildirildi.
Türkiye'de oynamak istemediğini bilmesine rağmen Ömer Toprak için şartları zorlayacağını anlatan Avcı, ayrıca Everton'ın sezon başında Barcelona'dan aldığı Yerry Mina'nın da yeteri kadar şans bulamadığı için kendilerine gelmek isteyebileceğini söyledi.
Kolombiyalı stoper üzerinden araştırma yapılmasını talep etti.