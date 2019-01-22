Beşiktaş’ın Love’a borcu var - Fotomaç
22 Ocak 2019, Salı
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"Beşiktaş’ın Love’a borcu var"

Beşiktaş ile sözleşme fesih şartlarında son noktaya gelen Brezilyalı yıldız evini boşalttı, eşini de ülkesine gönderdi.
22 Ocak 2019 Salı, 07:41:18 Güncelleme: 07:43:10
Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Siyah beyazlılar, satış listesine konulan Vagner Love ile sözleşmeyi karşılıklı feshetmek için geri sayıma geçti.

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Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Öyle ki Brezilyalı oyuncu İstanbul'daki evini boşalttı, eşi Lene'yi de Brezilya'ya yolladı.

Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Sambacının bu hafta içinde sorunlarını halledecek Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Öte yandan Vagner Love ile ilgili Corinthians Sportif Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.

Beşiktaş’ın Love’a borcu var

Alves, yaptığı açıklamada "Love bizim teklifimizle ilgileniyor. Bir süredir gündemimizde olan bir oyuncu."

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