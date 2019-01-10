Beşiktaşı şoke eden teklif! Şenol Güneşe para yağacak...

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı'nın "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz ve hocamızın cevabını bekliyoruz." sözlerinin ardında yatan bomba gelişme ortaya çıktı.