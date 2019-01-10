Beşiktaşı şoke eden teklif! Şenol Güneşe para yağacak...

Beşiktaş'ı şoke eden teklif! Şenol Güneş'e para yağacak...
Ara transfer dönemini iyi değerlendirerek ligde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ta flaş gelişme...
10 Ocak 2019 Perşembe, 11:25:03
Güncelleme: 11:44:11
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Siyah beyazlılarda gündem transferken bir anda teknik direktör Şenol Güneş oldu...
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Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı'nın "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz ve hocamızın cevabını bekliyoruz." sözlerinin ardında yatan bomba gelişme ortaya çıktı.
Güneş'e yapılan astronomik teklif sonrası Beşiktaş'ın hemen kolları sıvadığı, tecrübeli teknik adama teklifte bulunduğu öğrenildi. İşte o teklif ve teklife dair detaylar...
Beşiktaş'ın teklifi sonrası "Sezon sonuna bir görelim" dediği açıklanan Güneş'in, yurtdışından gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öne sürüldü.
Teklifin adresi Katar! Şenol Güneş'e yapılan ve adeta dudak uçuklatacak cinsten olan teklifin Milli Takım için yapıldığı iddia edildi.