Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Beşiktaş'a yeni Aboubakar! Borussia Dortmund'dan Alexander Isak

Beşiktaş'ta gençleşme operasyonu sürüyor. Bu doğrultuda genç bir forveti kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan Alexander Isak'ı gözüne kestirdi!
26 Aralık 2018 Çarşamba, 23:50:06 Güncelleme: 07:50:19
Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak

Beşiktaş Başkanı Orman, santrfor transferiyle ilgili isim vermekten özellikle kaçınıyor.

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Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak

Başkan Orman'ın dile getirdiği tek şey, adları dolaşan Falcao, Chicarito gibi yaşı geçmiş forvetlerle işi olmayacağı oldu.

Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak

Gelen bilgiler ise Orman'ın, Talisca ve Aboubakar gibi Beşiktaş'ın parlatabileceği bir forvet peşinde olduğu.

Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak

Bu isim için pek çok iddia dolansa da Dortmund'ta dikiş tutturamayan Alexander Isak için girişimler yapıldığı iddia edildi.

Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak

Alman ekibinin rezerv takımda oynattığı 19 yaşındaki 1.90'lık İsveçli oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı, Başkan Orman'ın da bu ismi sıcak baktığı ancak bu kez bonservisiyle almak için nabız yokladığı ifade edildi.

Beşiktaşa yeni Aboubakar! Borussia Dortmunddan Alexander Isak
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