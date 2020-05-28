Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş'a İsviçre'den sevindirici bir haber geldi. Siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği yıldız kanat oyuncusu Kevin Bua, kulübü Basel'le ipleri koparma noktasına geldi. İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:42
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Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.
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İsmi oldukça sık şekilde Beşiktaş ile anılan hatta Olympiakos'un da istediği iddia edilen Kevin Bua transferinde flaş gelişmeler yaşandı.
BASEL, BUA'YA RESTİ ÇEKTİ!
Bunlardan ilki oyuncunun kulübü Basel'de başladı. İsviçre ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti.
Böylece Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi.
Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi.