Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

Transfer çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde sürdüren Beşiktaş'a İsviçre'den sevindirici bir haber geldi. Siyah-beyazlıların yakından ilgilendiği yıldız kanat oyuncusu Kevin Bua, kulübü Basel'le ipleri koparma noktasına geldi. İşte detaylar...
28 Mayıs 2020 Perşembe 06:42
Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a müjdeli bir haber geldi.

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Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

İsmi oldukça sık şekilde Beşiktaş ile anılan hatta Olympiakos'un da istediği iddia edilen Kevin Bua transferinde flaş gelişmeler yaşandı.

Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

BASEL, BUA'YA RESTİ ÇEKTİ!

Bunlardan ilki oyuncunun kulübü Basel'de başladı. İsviçre ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti.

Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

Böylece Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi.

Beşiktaş'a Bua müjdesi! Rest çektiler

Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun Beşiktaş'ta oynamak istediğini bildirdi.

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