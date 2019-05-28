Beşiktaş'a bir Japon daha! - Fotomaç
28 Mayıs 2019, Salı
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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Fransız medyası, Siyah-Beyazlılar'ın Marsilya'nın Japon kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşme halinde olduğunu yazdı.

28 Mayıs 2019 Salı 07:51
Beşiktaş'a bir Japon daha!

Beşiktaş'a Shinji Kagawa'dan sonra yeni bir Japon yıldız daha geliyor.

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Beşiktaş'a bir Japon daha!

Japon sponsoru olan Kartal için Fransız medyası çarpıcı bir iddiada bulundu.

Beşiktaş'a bir Japon daha!

Habere göre Beşiktaş, Marsilya forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Hiroki Sakai ile görüşüyor.

Beşiktaş'a bir Japon daha!

Bu transfere bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'nın aracılık yaptığını duyurdu.

Beşiktaş'a bir Japon daha!

Savunmanın sağ ve solunda forma giyebilen Sakai hücuma verdiği destekle dikkat çekiyor.

Beşiktaş'a bir Japon daha!

Avrupa'daki ilk deneyimini Hannover 96 formasıyla yaşayan tecrübeli oyuncu 2016 yılında bedelsiz olarak Marsilya'nın yolunu tutmuştu. Sakai'nin sözleşmesi 2021 yılında bitiyor.

Beşiktaş'a bir Japon daha!
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