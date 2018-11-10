Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı! - Galeri - Fotomaç
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı!

    Bu sezon forvet hattından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Mario Gomez'e çevirdi.
    10 Kasım 2018 Cumartesi, 21:07:32 Güncelleme: 21:07:40
    Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı!

    Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans gösteren ve taraftarlarını memnun etmeyen Beşiktaş, ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü ortaya koymak istiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı!

    Bu nedenle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Transfer Komitesi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

    Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı!

    2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, Süper Lig'de gol kralı olan ve Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, yeniden gündeme geldi.

    Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı!

    Beşiktaş taraftarının gönlünde 1 sezonda taht kuran Alman golcü, kiralık olarak geldiği İstanbul'dan sezon sonunda ayrılmıştı.

    Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı!

    O günden beri siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu için yeniden girişimler başladı.

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