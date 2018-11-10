Beşiktaş Mario Gomeze teklif yaptı! - Galeri - Fotomaç
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Beşiktaş Mario Gomez'e teklif yaptı!
Bu sezon forvet hattından istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, rotasını eski futbolcusu Mario Gomez'e çevirdi.
10 Kasım 2018 Cumartesi, 21:07:32
Güncelleme: 21:07:40
Bu sezon beklentilerin uzağında bir performans gösteren ve taraftarlarını memnun etmeyen Beşiktaş, ligin ikinci yarısında farklı bir görüntü ortaya koymak istiyor.
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Bu nedenle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Transfer Komitesi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.
2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen, Süper Lig'de gol kralı olan ve Beşiktaş formasıyla şampiyonluk yaşayan Mario Gomez, yeniden gündeme geldi.
Beşiktaş taraftarının gönlünde 1 sezonda taht kuran Alman golcü, kiralık olarak geldiği İstanbul'dan sezon sonunda ayrılmıştı.
O günden beri siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı 33 yaşındaki forvet oyuncusu için yeniden girişimler başladı.