Beşiktaş ilk transferine çok yakın!

Transfer sezonunun başlamasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ta birçok isimle temaslar devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona yepyeni bir kadro yapılanmasıyla girecek olan siyah-beyazlı ekipte birçok isimle yolların ayrılmasının yanı sıra eksik mevkilere de takviyeler yapılacak. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kartal rotasını Portekiz'e çevirdi...
8 Haziran 2019 Cumartesi 21:19
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş kadrosunu güçlendirebilmek için temaslarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk hediye etmek isteyen Kartal'da Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesiyle teknik direktörlük koltuğunu Abdullah Avcı'ya emanet etti.
Avcı liderliğinde yeni bir yapılanmaya gidecek olan siyah-beyazlı ekipte transfer sezonunun da açılmasıyla hareketli günler yaşanıyor.
Birçok isim ile yollarını ayıran Beşiktaş eksik mevkilere takviyeler yapmak için rotasını Portekiz'e çevirdi.
Vida'nın yanına iyi bir defans arayan Beşiktaş, Braga'da oynayan Pablo ile anlaşmak üzere.