Beşiktaş ilk transferine çok yakın!

Transfer sezonunun başlamasıyla girişimlerini hızlandıran Beşiktaş'ta birçok isimle temaslar devam ediyor. Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezona yepyeni bir kadro yapılanmasıyla girecek olan siyah-beyazlı ekipte birçok isimle yolların ayrılmasının yanı sıra eksik mevkilere de takviyeler yapılacak. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kartal rotasını Portekiz'e çevirdi...

8 Haziran 2019 Cumartesi 21:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





