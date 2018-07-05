5 Temmuz 2018 Perşembe, 08:38:12
Güncelleme: 08:40:33
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Beşiktaş Bruno Peres'te mutlu sona yaklaştı!
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Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekiplerinden Roma'nın Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşıldı.
Beşiktaş Bruno Peres'te mutlu sona yaklaştı!
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Star'ın haberine göre Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres'i 1 yıllığına kiralamaya çok yaklaştı.
Beşiktaş Bruno Peres'te mutlu sona yaklaştı!
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Transferde en önemli hedeflerinden olan Michael Lang'ı Borussia Mönchengladbach'a kaptıran ve Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncu için bir süredir uğraşan yönetim, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Peres'te karar kıldı.
Beşiktaş Bruno Peres'te mutlu sona yaklaştı!
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Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken 28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Haberde Beşiktaş'ın, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdiği belirtildi.
Beşiktaş Bruno Peres'te mutlu sona yaklaştı!
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MALİYETİ 1.5 MİLYON EURO
Roma ile yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.