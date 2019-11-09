Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Beşiktaş Kulübü'nün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

9 Kasım 2019 Cumartesi 17:32 Güncelleme: 09.11.2019 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





