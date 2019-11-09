Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da geçtiğimiz ay yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Beşiktaş Kulübü'nün 34. başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
9 Kasım 2019 Cumartesi 17:32 Güncelleme: 09.11.2019 17:33
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne geçti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Erdoğan burada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret

Ziyarette Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret
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