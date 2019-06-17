Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...
Yaz transfer sezonunun resmen başlaması ile birlikte çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetiminde flaş bir Ömer Toprak gelişmesi yaşandı. Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Ömer Toprak'ın Beşiktaş'a transferi hakkında, '' Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensip anlaşmasına vardı'' açıklamasını yaptı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 21:36
Güncelleme: 17.06.2019 21:36
Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.
Abdullah Avcı yönetimden Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yanına Ömer Toprak'ın transfer edilmesini istemişti.
Başkan Orman ve ekibi, Ömer Toprak'ın bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund'la masaya oturduğu bildirildi.