Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Yaz transfer sezonunun resmen başlaması ile birlikte çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetiminde flaş bir Ömer Toprak gelişmesi yaşandı. Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Ömer Toprak'ın Beşiktaş'a transferi hakkında, '' Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensip anlaşmasına vardı'' açıklamasını yaptı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 21:36 Güncelleme: 17.06.2019 21:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





