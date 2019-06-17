Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor... - Son dakika Beşiktaş fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Yaz transfer sezonunun resmen başlaması ile birlikte çalışmalarına hız veren Beşiktaş yönetiminde flaş bir Ömer Toprak gelişmesi yaşandı. Sabah gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, Ömer Toprak'ın Beşiktaş'a transferi hakkında, '' Beşiktaş, Ömer Toprak ile prensip anlaşmasına vardı'' açıklamasını yaptı.
17 Haziran 2019 Pazartesi 21:36 Güncelleme: 17.06.2019 21:36
Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Geçtiğimiz sezonu 3.tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden siyah-beyazlılarda gözler transfere çevrildi.

Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi deneyimli teknik adamın listesine göre hareket ediyor.

Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Abdullah Avcı yönetimden Hırvat stoper Domagoj Vida'nın yanına Ömer Toprak'ın transfer edilmesini istemişti.

Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...

Başkan Orman ve ekibi, Ömer Toprak'ın bonservisini elinde bulunduran Borussia Dortmund'la masaya oturduğu bildirildi.

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