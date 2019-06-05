Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019) - Fotomaç
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele eden Türkiye, Tayland etabındaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Huamark Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibi karşısında ilk seti 25-14, ikinci seti 25-9 ve üçüncü seti de 25-23'lük skorla üstün tamamlayan Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki sekizinci maçında 7'nci galibiyetine imza attı.
5 Haziran 2019 Çarşamba 14:18 Güncelleme: 05.06.2019 14:18
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
Türkiye-Bulgaristan maçından kareler (5 Haziran 2019)
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