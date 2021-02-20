Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti
Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili de harekete geçen sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Faslı futbolcunun menajeri Galatasaray'dan ayrılma ihtimaline karşı futbolcusunu ezeli rakibe önerdi ve ilk görüşme gerçekleşti. İşte son gelişmeler...
20 Şubat 2021 Cumartesi 11:07, Güncelleme 20.02.2021 11:08
Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti