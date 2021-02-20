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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Son dakika spor haberleri: Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili de harekete geçen sarı-kırmızılılarda Belhanda'nın geleceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Faslı futbolcunun menajeri Galatasaray'dan ayrılma ihtimaline karşı futbolcusunu ezeli rakibe önerdi ve ilk görüşme gerçekleşti. İşte son gelişmeler...

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Younes Belhanda ile yeni kontrat yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Yıllık 3 milyon 350 bin Euro kazanan Faslı yıldız, maaşını 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeyi kabul etmişti.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Belhanda'nın geleceğini biraz da sezon sonuna kadar sergileyeceği performansı belirleyecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Sarı-kırmızılılarda sezon sonuna doğru, Younes Belhanda ile ilgili son karar verilecek.

Son dakika spor haberleri: Galatasaraylı Belhanda ezeli rakibe! Görüşme gerçekleşti

Teknik direktör Fatih Terim, inişli çıkışlı performans sergilemesi halinde Faslı futbolcu ile yollarını ayıracak.

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