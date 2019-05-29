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Ribery’den Fatih Terim’e mesaj: Galatasaray’da şov yaparım!
Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan ve Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.
29 Mayıs 2019 Çarşamba 07:51
Güncelleme: 29.05.2019 07:56
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Spor Toto Süper Lig'de 22. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray transfer çalışmalarına başladı.
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Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak gitmesi kesinleşen Galatasaray. Bayern Münih ile sözleşmesi biten ve yollarını ayıran Ribery'i gündemine aldı.
23 yaşındayken Galatasaray'ın kapısından giren ve gösterdiği şaşaalı performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Fransız yıldız, parasının 2 ay geç ödenmesini gerekçe göstererek sözleşmesini feshedip Marsilya'ya gitmiş, o dönem bu karar Türkiye'de büyük olay yaratmıştı.
36 yaşında olan ve kariyerinin son imzasını atmaya hazırlanan 36 yaşındaki Ribery, bilmediği bir ülkeye gitmek istemiyor.
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Bayern Münih'teki 12 yıllık kariyerini noktalayan ve bonservisi elinde olan Galatasaray'dan çağrı bekleyen Frank Ribery, aracılar vasıtasıyla Fatih Terim'e mesaj gönderdi.