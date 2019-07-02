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Dünyanın gözü önünde bunu yaptı! 15'lik sporcunun tarih yazdığı anlar ve gözyaşları...
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Naomi Osaka, tek erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Alexander Zverev ve 7 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas elendi. 15 yaşındaki Cori Gauff, Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams'ı 2-0 yenerek eledi. İşte dünyada büyük yankı uyandıran maça dair ayrıntılar ve tarihi kareler:
2 Temmuz 2019 Salı 09:46
Güncelleme: 02.07.2019 09:49
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İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan dünyanın en prestijli tenis turnuvası Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası büyük bir sürprize sahne oldu.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının ilk gün maçları tamamlandı. Birçok favori tenisçi, 2019 Wimbledon'a ilk turda veda etti.
Kadınlar dünya sıralamasının 39. basamağındaki Yulia Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği dünya 2 numarası Naomi Osaka'yı bir kez daha yendi. Putintseva, maçı 2-0 (7-6, 6-2) kazandı.
Günün en ilginç maçı, 15 yaşındaki Cori Gauff ile Wimbledon'da 5 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki Venus Williams arasında oynandı.
Açık dönemde Wimbledon elemelerini geçerek ana tabloya kalan en genç tenisçi olan Gauff, 6-4'lük setlerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.