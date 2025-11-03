Buruk seri

Liderlik koltuğundaki yerini koruyan ancak rakipleriyle arasındaki farkı açma şansını kaçıran G.Saray, bu sezon 11 haftada ikinci kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmada 10 kişi kalmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, önceki gün de Trabzonspor'a takıldı. Oynadığı iki derbiden de beraberlikle ayrılan G.Saray istediğini alamadı ancak yenilmezlik serisini de sürdürdü. Cimbom iç sahada oynadığı son 32 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

FATİH TEKKE'YE KARŞI İLK KEZ TAKILDI

Ancak Okan Buruk yönetiminde bir ilk daha yaşandı. Göreve geldikten sonra iç sahada Trabzonspor'a karşı oynadığı 3 maçı da kazanan Buruk yönetimindeki G.Saray, rakibine karşı ilk kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca geçen sezon G.Antep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de rakibini 3-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Okan Buruk ayrıca, Fatih Tekke'ye karşı da kariyerinde ilk kez gol atamadı ve puan kaybı yaşadı. Geride kalan 7 maçın altısını kazanan Buruk, sadece önceki gün puan kaybetti.