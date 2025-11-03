CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Buruk seri

Buruk seri

G.Saray’ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 32 maça çıktı ancak sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde Trabzonspor’a karşı RAMS Park’ta ilk kez takıldı. Ayrıca bu sezonki ikinci derbisini de kazanamadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk seri

Liderlik koltuğundaki yerini koruyan ancak rakipleriyle arasındaki farkı açma şansını kaçıran G.Saray, bu sezon 11 haftada ikinci kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'de daha önce Beşiktaş'ı ağırladığı karşılaşmada 10 kişi kalmasına karşın sahadan 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, önceki gün de Trabzonspor'a takıldı. Oynadığı iki derbiden de beraberlikle ayrılan G.Saray istediğini alamadı ancak yenilmezlik serisini de sürdürdü. Cimbom iç sahada oynadığı son 32 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

FATİH TEKKE'YE KARŞI İLK KEZ TAKILDI

Ancak Okan Buruk yönetiminde bir ilk daha yaşandı. Göreve geldikten sonra iç sahada Trabzonspor'a karşı oynadığı 3 maçı da kazanan Buruk yönetimindeki G.Saray, rakibine karşı ilk kez puan kaybı yaşadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca geçen sezon G.Antep'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde de rakibini 3-0 yenerek kupaya uzanmıştı. Okan Buruk ayrıca, Fatih Tekke'ye karşı da kariyerinde ilk kez gol atamadı ve puan kaybı yaşadı. Geride kalan 7 maçın altısını kazanan Buruk, sadece önceki gün puan kaybetti.

G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Dev derbide kazanan F.Bahçe!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
AK Parti’nin 23 yıllık yolculuğu! Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye şahlandı
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 3 Kasım Pazartesi 07:28
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:14
Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! Tedesco'dan Fatih Sultan Mehmet benzetmesine yanıt! 01:13
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:47
Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi Pavlovic attı! Milan, Roma'yı devirdi 00:44
Dev derbide kazanan F.Bahçe! Dev derbide kazanan F.Bahçe! 23:58
Daha Eski
Tedesco: Rakipleri umursamıyorum Tedesco: Rakipleri umursamıyorum 23:58
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür! 23:57
Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum! 23:57
Konya'da kazanan Samsunspor! Konya'da kazanan Samsunspor! 23:57
Kayserispor ilk galibiyetini aldı! Kayserispor ilk galibiyetini aldı! 23:57
Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! Sörloth'tan geleceğine dair flaş karar! 23:57