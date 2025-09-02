TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza için İstanbul’da!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, transferde büyük bir hamleye daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı.

Türk asıllı Alman futbolcu, imza için İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen deneyimli orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a resmi olarak katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev yapan 34 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN İLK SÖZLERİ

Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan şu ifadeleri kullandı: "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz."

"BİRAZ BEKLEMEK GEREKTİ"

"Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray Mayıs sonu, Haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz."

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER