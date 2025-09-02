CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza için İstanbul’da!

TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza için İstanbul’da!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, transferde büyük bir adım daha attı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmaya hazırlandığı Manchester City’nin tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan İstanbul’a ayak bastı. İşte ilk görüntüler... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 15:59 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 16:22
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - İlkay Gündoğan Galatasaray'a imza için İstanbul’da!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek 12 puanla zirveye yerleşen Galatasaray, transferde büyük bir hamleye daha imza attı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir peşinde olduğu Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan transferinde mutlu sona ulaştı.

Türk asıllı Alman futbolcu, imza için İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen deneyimli orta sahanın sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray'a resmi olarak katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, İlkay Gündoğan'la 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev yapan 34 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN İLK SÖZLERİ

Havalimanında konuşan İlkay Gündoğan şu ifadeleri kullandı: "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz."

"BİRAZ BEKLEMEK GEREKTİ"

"Teklifler oldu ama sıcak bakmadım. Galatasaray Mayıs sonu, Haziran başı görüşmeye başladık. Biraz beklemek gerekti. Victor Osimhen ve Leroy Sane transferleri vardı. Sane ile en son iki hafta önce görüştük, iyi arkadaşız ve beraber iyi oynuyoruz."

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Sincan Belediye Ankaraspor-Eskişehirspor | CANLI
Reklam
DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray transferde bombaları üst üste patlattı! İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu'nu duyurdular...
Son dakika: CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi iptal edildi! Özgür Çelik görevden alındı | Yeni il başkanı Gürsel Tekin'den ilk açıklama
G.Saray transferde durmuyor! Cimbom'dan bir bomba daha
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 4 ayrılık birden! G.Saray'da 4 ayrılık birden! 15:51
12 Bingölspor kupada 2. tura yükseldi! 12 Bingölspor kupada 2. tura yükseldi! 15:26
Trabzonspor yeni kalecisine kavuşuyor! Trabzonspor yeni kalecisine kavuşuyor! 15:26
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 15:09
Sincan Belediye Ankaraspor-Eskişehirspor | CANLI Sincan Belediye Ankaraspor-Eskişehirspor | CANLI 14:53
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı 14:35
Daha Eski
Cerny sağlık kontrolünden geçti Cerny sağlık kontrolünden geçti 13:40
Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman? Yeni Mersin İdman Yurdu-Niğde Belediyesi Spor maçı ne zaman? 13:20
Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." Kerem'e ağır sözler! "Hem cahil hem de..." 12:56
Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman? Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK maçı ne zaman? 12:46
G.Saray'dan Lookman'a teklif! G.Saray'dan Lookman'a teklif! 12:39
Donnarumma resmen Manchester City'de! Donnarumma resmen Manchester City'de! 12:20