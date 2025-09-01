Altay iddiası

Kaleci arayışlarını sürdüren sarı- kırmızılılar, çok sayıda isimle temaslarını sürdürüyor. Donnarumma, Ederson ve Lammens ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, şimdi de İngiliz temsilcisi Manchester United forması giyen Altay Bayındır için harekete geçti. İngiltere'de yayın yapan BBC'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, daha önce F.Bahçe forması da giyen milli eldiven için teklif yapacak. Onana'nın önünde ManU'da ilk kaleci durumuna geçen Altay'ın olası bir kaleci transferi durumunda formasını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya.

Manchester United'ın Emiliano Martinez ile anlaşmaya vardığı iddia ediliyor. Altay boşa çıkacak.