GALTASARAY HABERİ - Barış Alper Yılmaz’dan siyah ekran paylaşımı! Transfer iddialarını alevlendirdi

Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı siyah ekran paylaşımıyla gündeme oturdu. Milli oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 17:31
Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici bir paylaşım ile gündeme oturdu. Instagram hesabından yalnızca siyah bir ekran paylaşan milli futbolcu, taraftarlar ve futbolseverler arasında merak uyandırdı.

Barış Alper'in bu hamlesi kısa sürede geniş yankı bulurken paylaşımın transfer süreciyle ilgili bir mesaj olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Kimi taraftarlar bunu "ayrılık sinyali" olarak yorumlarken bazıları ise kişisel bir neden olabileceğini öne sürdü.

TRANSFER SÖYLENTİLERİ YENİDEN ALEVLENDİ

Son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcu, hem Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin hem de Suudi Arabistan ekiplerinin transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray formasıyla Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Barış Alper Yılmaz'ın isminin sıkça transfer dedikodularıyla anılması, gizemli paylaşımın ardından daha da güçlendi.

Taraftarlar arasında soru işaretleri büyürken futbolcudan veya Galatasaray cephesinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak siyah ekran paylaşımı, Barış Alper Yılmaz'ın geleceği konusundaki belirsizliği bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı.

İŞTE O PAYLAŞIM

