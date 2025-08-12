Yeniden Boey

Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro ile girmek isteyen G.Saray elindeki tüm imkanları zorluyor. Kaleci ve savunma transferi için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar yeniden eski yıldızı Sacha Boey'e yöneldi. Bonuslarla birlikte Bayern Münih'e 35 milyon euro'ya satılan eski yıldızını 15 milyon euro'ya geri almaya çalışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ile prensipte el sıkıştı. İlk yılı kiralık kalan seneler ise bonservisiyle gelecek olan Boey, daha önce G.Saray'ı geri çevirmişti.

Bayern Münih'in onayına karşın kalmak istediğini belirten Fransız sağ bek, geçtiğimiz günlerde fikrini değiştirdi. Almanya'da bir geleceği olmadığını ve ilk 11'de düşünülmediğini belirten Boey, G.Saray yönetimine "Gelmek istiyorum" diyerek mesaj gönderdi.

ALTERNATIFI DE BAYERN'DE

Daha önce Bayern forması giyen bir başka isim olan Stanisic ile temasa geçen G.Saray yönetimi, Hırvat yıldız için teklifte bulunmuştu. Hem sağ bek hem de stoperde forma giyebilen Stanisic, Boey olmazsa gündeme gelecek.