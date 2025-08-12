CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yeniden Boey

Yeniden Boey

Daha önce Galatasaray’ın yaptığı teklifi geri çeviren Boey, Bayern’de kendisine bir gelecek olmadığını görünce sarı-kırmızılı yönetime haber göndererek, “Gelmek istiyorum” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeniden Boey

Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir kadro ile girmek isteyen G.Saray elindeki tüm imkanları zorluyor. Kaleci ve savunma transferi için şartlarını zorlayan sarı-kırmızılılar yeniden eski yıldızı Sacha Boey'e yöneldi. Bonuslarla birlikte Bayern Münih'e 35 milyon euro'ya satılan eski yıldızını 15 milyon euro'ya geri almaya çalışan sarı-kırmızılılar, Alman ekibi ile prensipte el sıkıştı. İlk yılı kiralık kalan seneler ise bonservisiyle gelecek olan Boey, daha önce G.Saray'ı geri çevirmişti.

Bayern Münih'in onayına karşın kalmak istediğini belirten Fransız sağ bek, geçtiğimiz günlerde fikrini değiştirdi. Almanya'da bir geleceği olmadığını ve ilk 11'de düşünülmediğini belirten Boey, G.Saray yönetimine "Gelmek istiyorum" diyerek mesaj gönderdi.

ALTERNATIFI DE BAYERN'DE

Daha önce Bayern forması giyen bir başka isim olan Stanisic ile temasa geçen G.Saray yönetimi, Hırvat yıldız için teklifte bulunmuştu. Hem sağ bek hem de stoperde forma giyebilen Stanisic, Boey olmazsa gündeme gelecek.

G.Saray'da rota Sommer ve Pavard!
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt!
DİĞER
Galatasaray'dan altyapıya Osimhen tarifesi! Dev hamle için kollar sıvandı...
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
G.Saray'dan Barış Alper kararı!
PSG'den Donnarumma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! İtalya - Türkiye U21 maçı yayın bilgileri! 06:52
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:40
G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... G.Saray'da bilanço açıklandı! 886 milyon TL... 01:39
Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... Tekke transfer için sayı verdi: Mümkünse... 01:09
Fırtına galibiyetle başladı! Fırtına galibiyetle başladı! 01:09
G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! G.Saray'dan yıldız ismin taliplerine flaş yanıt! 01:09
Daha Eski
Robin van Persie: Tur şansımız %50 Robin van Persie: Tur şansımız %50 01:09
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Resmi teklif... 01:09
PSG'den Donnarumma kararı! PSG'den Donnarumma kararı! 01:09
Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Mourinho'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09
Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! Jose Mourinho'dan Talisca açıklaması! 01:09
Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:09