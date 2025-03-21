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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

Galatasaray yönetimi, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için kolları sıvadı. Avrupa devlerinin radarındaki oyuncuyu sezon sonunda takımda tutmak için yapılması planlanan hamle ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

Dış transfer kadar iç transferle de uğraşan sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'nın ardından Yunus Akgün ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede.

Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

EN AZ 20 MİLYON EURO

Şuan milli takımda bulunan başarılı futbolcu, Macaristan maçları dönüşünde resmi sözleşmeye imzasını atacak. Yönetimin imzaları sezon sonuna bırakmak istememesinin en önemli nedeni, Yunus'un sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi.

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