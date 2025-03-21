Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...

EN AZ 20 MİLYON EURO



Şuan milli takımda bulunan başarılı futbolcu, Macaristan maçları dönüşünde resmi sözleşmeye imzasını atacak. Yönetimin imzaları sezon sonuna bırakmak istememesinin en önemli nedeni, Yunus'un sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk serbest kalma maddesi.



