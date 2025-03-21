Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi! Sezon sonu 20 milyon Euro...
Galatasaray yönetimi, bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için kolları sıvadı. Avrupa devlerinin radarındaki oyuncuyu sezon sonunda takımda tutmak için yapılması planlanan hamle ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Dış transfer kadar iç transferle de uğraşan sarı-kırmızılılar, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı'nın ardından Yunus Akgün ile de masaya oturarak sözleşmesini uzatacak.
Yunus'un menajerinin talepleri nedeniyle uzayan sürece el atan Başkan Dursun Özbek krizi çözdü. Altyapısından yetiştiği G.Saray'da oynamanın hayali olduğunu belirten Yunus, kendisine önerilen senelik 2 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Bu maaş, Yunus gibi en iyi dönemini geçiren Barış ile aynı seviyede.
EN AZ 20 MİLYON EURO
Avrupa'dan çok sayıda takımın takip ettiği Yunus'u 20 milyon euro'nun altında bırakmak istemeyen G.Saray, 11 milyonluk maddeyi kaldıracak.
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