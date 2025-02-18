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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik maç öncesi TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 10:45
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Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek puan farkını açmak isteyen Galatasaray, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Sarı-kırmızılılarda, kulüp genel sekreteri ile Eray Yazgan ile bir grup yöneticinin Riva'ya gitmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor

Sarı-kırmızılı yöneticilerin TFF ziyaretinin nedeni ise kulübün daha önce VAR konuşmalarının açıklanmasını istediği 46 pozisyonla alakalı.

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