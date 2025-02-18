Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye çıkarma! Somut adımlar atılıyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı yönetim, kritik maç öncesi TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Taraftarı önünde ezeli rakibini devirerek puan farkını açmak isteyen Galatasaray, TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılarda, kulüp genel sekreteri ile Eray Yazgan ile bir grup yöneticinin Riva'ya gitmesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı yöneticilerin TFF ziyaretinin nedeni ise kulübün daha önce VAR konuşmalarının açıklanmasını istediği 46 pozisyonla alakalı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray, bu pozisyonlarla ilgili hazırlanan dosyayı TFF'ye verecek.
Sarı-kırmızılılar böylece kayıtların açıklanması için TFF'ye resmi başvuruda bulunmuş olacak.
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