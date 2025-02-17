Okan Buruk'tan derbi için hakem sözleri: İsterse uzaydan geldin!

Trendyol Süper Lig 24. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe ile RAMS Park'ta oynayacakları kritik derbi hakkında konuşan Buruk, maç hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı konusundaki belirsizlikle ilgili flaş ifadeler kullandı.

"HAKEM İSTERSE UZAYDAN GELSİN"

"Derbide yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna Buruk şu yanıtı verdi:

"Ben teknik direktörüm. Başkan, yönetici değilim. Sahaya bakıyorum ben. VAR'da da olsa, orada da olsa, uzaydan da gelse ben saha içine odaklanacağım. Kararı TFF ve kulüpler verecektir. Hepimiz çok akıllıyız. Kimse kimseyi saf zannetmesin. İnsanları kandırmayalım. Kimin kafasının arkasında ne olduğunu biliyoruz. Sahadaki hakemin pasaportu benim için önemli olmayacak."

"TAKIMI 2 MAÇTIR BEĞENMİYORUM"

Galatasaray'ın son iki maçtaki performansını beğenmediğini dile getiren Buruk şunları kaydetti:

"Alkmaar ve bu maçtaki oyunumuz çok hoşuma gitmedi. Bu sistemi oynuyorsak benim istediğim gibi oynamalıyız. Bugünkü düşüncelerimden birisi Frankowski'nin kanat bek olarak çok etkili oynamasıydı. İlk yarıda dizilişten çok bireysel performanslarımız kötüydü.

Bugünkü maç bizim için öz güven anlamında önemliydi. Bir sonraki maçta puan farkını 9'a yükseltmek istiyoruz. İlk yarıda rakibimizi 3-1 yenmiştik. Yine yenmek istiyoruz.

Üst üste çok maç yapıyoruz. Yorgunluklar, moral bozuklukları zor oluyor. Bu galibiyetin getirdiği moralle AZ ve Fenerbahçe maçlarına daha rahat çıkacağız.

Icardi takımın saha içi, saha dışı önemli karakterlerinden biriydi. Onun getirdiği şeyleri özlüyoruz. Jakobs, Yunus'un dönmesini bekliyoruz. Morata sakatlandı biliyorsunuz. Önce Avrupa maçını sonra Fenerbahçe maçını düşünüyoruz.

Fenerbahçe maçı inşallah güzel bir maç olur. Bir dünya derbisi. Çok fazla provokasyonun olmadığı, güzel bir maç olmasını diliyorum."