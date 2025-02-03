  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Teklif geldi!

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Teklif geldi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanına konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 19:40 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 20:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Teklif geldi!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Buruk'un sözleri...

"FENERBAHÇE'YE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM"

"Ogün Altıparmak çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz, Fenerbahçeli eski futbolcu vefat etti. Fenerbahçeli yönetici Mehmet Dereli'nin vefat haberini aldık. Fenerbahçe'ye baş sağlığı diliyorum. Dün Metin Oktay'ın doğum günüydü. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Galatasaray'a kazandırdıkları çok önemliydi. Birçok insan ve Türk futbolu için örnekti. Bu tür örnekleri alırsak Türk futbolunun gelişimi için önemli olacak."

"MORATA BİR WINNER"

"Transfer dönemi başladı. Maçlara hazırlanıyor, görüşmeler yapıyoruz. Yoğun şekilde işimiz bitmiyor. Oyuncu seyrediyoruz, karar veriyoruz, teklif yapıyoruz. Alvaro Morata önemli bir karakter. Kişilik ve karakter olarak takımımıza çok şey katacak. O da 'winner', kazanan, Galatasaray ile eşleşen yanı 'winner' olması. Galatasaray nasıl 'winner'sa, Morata da öyle, en son Avrupa şampiyonu oldu. Ona güveniyoruz. Oyun anlayışıma çok uyuyor. Hem bağlantı oyununu doğru oynaması hem hücum baskılarını doğru yapıyor. Gole yakın. Saha içinde çok şey verecek. Buraya çok motive geldi. Bu çok değerli. Bir oyuncunun bu şekilde Galatasaray'a böyle gelmesi çok değerli. Oyun içinde onu kullanacağız."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Gidenler, kalanlar, gidecekler... Zor dönem. Nelsson'un uzun süredir gitme isteği vardı. Son zamanlarda artmıştı isteği, bunu belirtti. Bugün içerisinde onunla ilgili gelişme olacak. Batshuayi ile ilgili de teklif geldi. Onunla ilgili görüşmeler var, o da kadroda yok. Sakatlarımız var. Barış'ın da adalesinde ağrısı vardı. Dün antrenmana çıkmadı. Kadroya aldık, 11'de yok ama oyun devamında düşüneceğiz. Diğer oyuncularımız, takımımız hazır. Kazanmak için hazırız. Aynı istekle burada olacağız."

Galatasaray Milan ile anlaştı!
Galatasaray Lemina ile anlaştı!
DİĞER
‘Sanatçılar ölmez’! Yeşilçam’ın babacan patronu Hulusi Kentmen 31 yıl önce hayatını kaybetmişti! İşte bilinmeyen hayat hikayesi!
Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
G.Saray Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı!
Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk: Morata kazanan bir futbolcu! Buruk: Morata kazanan bir futbolcu! 19:39
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 19:00
Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı! Beşiktaş Al Musrati'yi Monaco'ya kiraladı! 18:43
G.Saray Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı! G.Saray Zaniolo'nun ayrılığını açıkladı! 18:20
Galatasaray Lemina ile anlaştı! Galatasaray Lemina ile anlaştı! 18:17
G.Saray'da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! G.Saray'da Batshuayi’nin ayrılığı gündemde! 18:08
Daha Eski
Fırtına Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları Fırtına Zubkov'un transferini duyurdu! İşte sözleşme detayları 18:07
Fırtına İskenderunspor mesaisi sürdürdü Fırtına İskenderunspor mesaisi sürdürdü 17:55
Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep FK - Galatasaray maçı hangi kanalda? 17:53
Milan Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı! Milan Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı! 17:49
Dev maçın tarihi belli oldu! Dev maçın tarihi belli oldu! 16:29
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı 16:22