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Haberler Galatasaray Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme geldi. İşte Özbek'in dikkat çeken sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 11:22
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Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Aralık Ayı Olağan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

"AKLA HAYALE GELMEYECEK DAVRANIŞLAR"

Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek çeşitli davranışlar görüyoruz. Bununla kulüp olarak mücadele ediyoruz. Maçlarımızı taraftarımız ve camiamız seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi üzmektedir. Son dönemde yapılan açıklamalar Galatasaray'ın hedeflerini engelleyemeyecektir. Bütün bu engellerin üzerinden geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım elimizden geleni yapıyoruz.

EL UZATANIN ELİNİ KIRARIM

Geçtiğimiz hafta bir ifade kullandım. Ben 'Galatasaray'ın başarısına el uzatanın elini kırarım, göz dikenin gözünü oyarım' dedim. Bu ifademin arkasındayım. Herkes bu ifademi şöyle anlasın. Galatasaray örnek bir kulüptür. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Biz mücadelemizi yeşil sahalarda yaparız. Kimsenin hakkına da müdahale etmesine izin vermeyiz.

RAKİBİMİZ ALGI PEŞİNDE

Rakibimiz akla hayale gelmeyecek şekilde bir algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir. Son Sivasspor maçını gördünüz. Orada olanlar, hakemin davranış bizi kabul edilemez. Bu konuyla ilgili gerekenleri söyledik, gereken başvuruları yaptık. Davranış biçimimiz futbolda bir kaosun çıkması değil bir hak arayışıdır. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbirleri almak suretiyle futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyeceklerdir.

BİZİ DURDURAMAYACAKLAR

Benim savaşım Galatasaray'ın değerlerini korumaya, girmiş olduğu yarışmalarda başarılarını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşıdır. Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemeyecekleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemeyecekler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar ve kazanacaklar.

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