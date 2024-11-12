Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek
Galatasaray'da Süper Lig'e damga vuran Victor Osimhen'in bonservisi için gizli bir operasyon yürütülüyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu Napoli'ye geri dönmesi beklenen oyuncunun bonservisini almak için 3 yıldızından birini feda etmeye hazır. İşte o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom'un 3 yıldızından birini Nijeryalı santrforun bonservisi için gözden çıkarmaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte Milliyet'te yer alan o haberin ayrıntıları…
TAKAS + PARA = OSIMHEN
Galatasaray, Napoli ile yakın zamanda pazarlıklara başlayacak ve takas + para formülü ile Osimhen'in bonservisini elde etmeye çalışacak. Takas için düşünülen isimler ise aynı zamanda Napoli'nin radarında olan yıldız oyuncular.
Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez veya Yunus Akgün'ü Osimhen için gözden çıkaran sarı kırmızılı yönetim, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro ısrarını bu isimlerden birini feda ederek kırmayı düşünüyor.
25 yaşındaki yıldız Osimhen, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta 645 dakika süre aldı ve 8 gol / 4 asistlik skor katkısı verdi.
DİĞER