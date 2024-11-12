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Haberler Galatasaray Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Galatasaray'da Süper Lig'e damga vuran Victor Osimhen'in bonservisi için gizli bir operasyon yürütülüyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu Napoli'ye geri dönmesi beklenen oyuncunun bonservisini almak için 3 yıldızından birini feda etmeye hazır. İşte o isimler… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 09:14
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Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitmesine saatler kala Napoli'de forma giyen dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Osimhen, hem Süper Lig'de gösterdiği performansla hem de takım ile olan uyumuyla taraftarların kısa süre içerisinde gönlünü fethetmişti.

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Başta Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devi ile adı anılan Osimhen, Ocak ayında takımdan ayrılmayacağını açıklayarak sarı kırmızılıları bir nebze de olsa rahatlatmıştı.

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Cimbom'un 3 yıldızından birini Nijeryalı santrforun bonservisi için gözden çıkarmaya hazır olduğu ortaya çıktı. İşte Milliyet'te yer alan o haberin ayrıntıları…

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

TAKAS + PARA = OSIMHEN

Galatasaray, Napoli ile yakın zamanda pazarlıklara başlayacak ve takas + para formülü ile Osimhen'in bonservisini elde etmeye çalışacak. Takas için düşünülen isimler ise aynı zamanda Napoli'nin radarında olan yıldız oyuncular.

Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez veya Yunus Akgün'ü Osimhen için gözden çıkaran sarı kırmızılı yönetim, İtalyan ekibinin 75 milyon Euro ısrarını bu isimlerden birini feda ederek kırmayı düşünüyor.

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