Galatasaray’dan Victor Osimhen’in bonservisi için dev hamle! 3 yıldızından birini feda edecek

Osimhen, hem Süper Lig'de gösterdiği performansla hem de takım ile olan uyumuyla taraftarların kısa süre içerisinde gönlünü fethetmişti.

Başta Chelsea olmak üzere birçok Avrupa devi ile adı anılan Osimhen, Ocak ayında takımdan ayrılmayacağını açıklayarak sarı kırmızılıları bir nebze de olsa rahatlatmıştı.