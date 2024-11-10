  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Oynadığı futbolla Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam etti. 3 puana sevinen Cimbom diğer yandan Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük şok yaşadı. Sarı kırmızılı yönetim aldığı kararla Arjantinli yıldıza büyük vefa örneği gösterdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 10:02
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta Mauro Icardi sakatlanmıştı.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan süper golcü, 80. dakikada Tottenham kalecisi Forster'a baskı yapmaya çalışırken kendini yere bıraktı.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Değişiklik isteyen forvet sahadan sedyeyle ayrılmıştı.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna dahil olmuştu. Açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Galatasaray Kulübü ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük jest yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...

Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı Osimhen'den Atatürk'ü anma paylaşımı 10:23
Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Başakşehir - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 10:15
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:07
G.Saray'dan Icardi'ye vefa! G.Saray'dan Icardi'ye vefa! 10:01
Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! Galatasaray - Samsunspor maçı yayın bilgileri! 09:56
İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi... İrfan Can Kahveci'den geri adım! Sözleşmesi... 09:40
Daha Eski
Del Piero'dan Kenan Yıldız paylaşımı! Del Piero'dan Kenan Yıldız paylaşımı! 09:39
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi 08:59
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:50
PSG deplasmanda rahat kazandı! PSG deplasmanda rahat kazandı! 01:04
Lider Liverpool puan farkını açtı! Lider Liverpool puan farkını açtı! 01:04
PSG deplasmanda rahat kazandı! PSG deplasmanda rahat kazandı! 01:03