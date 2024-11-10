Galatasaray'dan Icardi'ye büyük vefa! Atılan gollerden sonra...
Oynadığı futbolla Tottenham'ı sahadan silen Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam etti. 3 puana sevinen Cimbom diğer yandan Icardi'nin sezonu kapatmasıyla büyük şok yaşadı. Sarı kırmızılı yönetim aldığı kararla Arjantinli yıldıza büyük vefa örneği gösterdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Icardi'nin yerine Michy Batshuayi 85. dakikada oyuna dahil olmuştu. Açıklamada "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.
Sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'ye Galatasaray Kulübü ve Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük jest yapmaya hazırlanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre; Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.
Bu hareketle Arjantinli yıldıza "Her zaman yanındayız" mesajı verileceği kaydedildi.
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