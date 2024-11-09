TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohamed Salah'a rekor teklif
Yaz transfer döneminin son günlerinde vitesi arttıran ve dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, bu kez başka bir yıldızın peşine düştü. Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah'a rekor teklif sunuldu. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi
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Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.
Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.
Sızan bilgilere göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.
Salah teklifi kabul eder mi bilinmez ama eğer transfer gerçekleşirse dünya yine Cimbom'u konuşacak.
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