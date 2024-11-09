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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohamed Salah'a rekor teklif

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohamed Salah'a rekor teklif

Yaz transfer döneminin son günlerinde vitesi arttıran ve dünyaca ünlü santrfor Victor Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, bu kez başka bir yıldızın peşine düştü. Sezon sonunda Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mohamed Salah'a rekor teklif sunuldu. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

En son Osimhen'le dünyayı sarsan Cimbom şimdi de Mohamed Salah'ın peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray futbol dünyasını sarsacak! Mohammed Salah'a rekor teklif

Sızan bilgilere göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.

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