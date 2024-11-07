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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gündemine kariyerini İtalya'da sürdüren o tecrübeli yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 11:26
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Dev maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda kadro yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

UEFA listesinde olmadığı için Roland Sallai'nin statü gereği forma giyemeyeceği mücadelede sarı kırmızılı takım 4-4-2 sistemi ile mücadeleye başlayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sonuç aldığı Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den oluşan çift forvet anlayışına devam edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Taraftarı önünde İngiliz devini mağlup etmek isteyen Okan Buruk'un öğrencileri yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Hücum bölgesini genişletmek isteyen Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

A Spor'un haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

İtalyan ekibiyle bu sezon 5 maçın 2'sine 11'de başlayan Avusturyalı oyuncu, 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Tecrübeli hücum oyuncusunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Avusturyalı yıldız futbolcu, santrofr mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

Avusturya Milli Takımı formasını 120 kez giyen Arnautovic, 39 gol kaydetti.

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