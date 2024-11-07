TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında Galatasaray sahasında Tottenham'ı konuk edecek.

UEFA listesinde olmadığı için Roland Sallai'nin statü gereği forma giyemeyeceği mücadelede sarı kırmızılı takım 4-4-2 sistemi ile mücadeleye başlayacak.