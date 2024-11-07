TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a 1.90'lık dev golcü! Hücum hattına tecrübe katacak
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, gündemine kariyerini İtalya'da sürdüren o tecrübeli yıldızı aldı. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
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Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sonuç aldığı Victor Osimhen ve Mauro Icardi'den oluşan çift forvet anlayışına devam edecek.
Taraftarı önünde İngiliz devini mağlup etmek isteyen Okan Buruk'un öğrencileri yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Öte yandan Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor.
Hücum bölgesini genişletmek isteyen Galatasaray aradığı ismi İtalya'da buldu.
A Spor'un haberine göre Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen tecrübeli yıldız futbolcu Marko Arnautovic'i transfer listesine aldı.
35 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusunun transferi için temsilcisiyle temasa geçildi.
Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 34 resmi maçta forma giydi.
Yıldız futbolcu bu maçlarda 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İtalyan ekibiyle bu sezon 5 maçın 2'sine 11'de başlayan Avusturyalı oyuncu, 1 gol kaydetti.
Tecrübeli hücum oyuncusunun Inter ile sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor.
Avusturyalı yıldız futbolcu, santrofr mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve sol kanatta da forma giyebiliyor.
Avusturya Milli Takımı formasını 120 kez giyen Arnautovic, 39 gol kaydetti.
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