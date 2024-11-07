GALATASARAY TOTTENHAM CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Galatasaray - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna 3 galibiyet ve 1 beraberlikle devam eden sarı-kırmızılılarda kaleyi, cezası biten Muslera koruyacak. Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - TOTTENHAM MAÇI 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen.

Tottenham: Forster, Porro, Davies, Draguşin, Gray, Bergvall, Bissouma, Madisson, Johnson, Lankshear, Son

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