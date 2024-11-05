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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın Tottenham mesaisi sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham'ı sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:27 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 16:28
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Galatasaray'ın Tottenham mesaisi sürüyor!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, dört grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sakatlığı geçen yıldız futbolcu Victor Osimhen, antrenmanda takımla çalıştı.

Ismail Jakobs ise salon ve sahada atletik performans uzmanları eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Galatasaray, 6 Kasım Çarşamba günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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