TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 2022/23 ve 2023/24 sezonlarını şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan kupaların mimarlarından biri Mauro Icardi olmuştu.

Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan tecrübeli golcü, 2024/25 sezonuna son iki sezona nazaran daha durgun bir giriş yaptı.