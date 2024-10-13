TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Renzo Pantich yıldız golcünün Galatasaray'daki son sezonunun yaşadığını açıklarken, Icardi'nin yeni takımını da duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Liglere verilen milli arada ülkesi Arjantin'e giden Icardi, takıma yeterince odaklanmadığı için taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
Öte yandan Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'ye, Nara'nın "Arjantin'e dön" baskısı yaptığı iddia edildi.
Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı öne sürüldü.
Icardi'nin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulurken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
RIVER PLATE ICARDI'Yİ İSTİYOR
Arjantinli gazeteci Renzo Pantich, River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.
TEKLİF 15 MİLYON DOLAR
Haberde River Plate'in yıldız golcü için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı kaydedildi.
Arjantin ekibinin teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun da Mauro Icardi'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.
Deneyimli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
31 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
DİĞER