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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli gazeteci Renzo Pantich yıldız golcünün Galatasaray'daki son sezonunun yaşadığını açıklarken, Icardi'nin yeni takımını da duyurdu. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 14:37
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TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de 2022/23 ve 2023/24 sezonlarını şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan kupaların mimarlarından biri Mauro Icardi olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

2022/23 sezonunun başında PSG'den kiralanan Arjantinli santrfor, geçtiğimiz sezon başında bonservisiyle birlikte sarı-kırmızılı takıma transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan tecrübeli golcü, 2024/25 sezonuna son iki sezona nazaran daha durgun bir giriş yaptı.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Liglere verilen milli arada ülkesi Arjantin'e giden Icardi, takıma yeterince odaklanmadığı için taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Öte yandan Wanda Nara ile barışan Mauro Icardi'ye, Nara'nın "Arjantin'e dön" baskısı yaptığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Bu sezon performansından ötürü eleştirilen ve sosyal medya hesabından istatistiklerini paylaşan Icardi'yi ikna etmek için Wanda Nara'nın baskıyı daha da artıracağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Icardi'nin sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılacağı konuşulurken, Arjantin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

RIVER PLATE ICARDI'Yİ İSTİYOR

Arjantinli gazeteci Renzo Pantich, River Plate'in Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

TEKLİF 15 MİLYON DOLAR

Haberde River Plate'in yıldız golcü için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Arjantin ekibinin teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun da Mauro Icardi'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Icardi Galatasaray'a veda ediyor! İşte yeni takımı

Deneyimli forvet, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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