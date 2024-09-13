  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin son gününde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı gündemine almıştı. Alman ekibinin hocası Jess Thorup, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 18:09 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 18:11
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Transferi için uzun süredir uğraştığı Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaşayamayan sarı-kırmızılılar, Roland Sallai transferi için Freiburg ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu için Alman ekibine 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

4 yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki futbolcunun ise 2.5 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Galatasaray, Roland Sallai ile birlikte Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı da gündemine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Alman ekibinin hocası Jess Thorup, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma'dan flaş Zalewski kararı! G.Saray'a transferi yatınca... Roma'dan flaş Zalewski kararı! G.Saray'a transferi yatınca... 18:45
Vargas için resmi açıklama! G.Saray... Vargas için resmi açıklama! G.Saray... 18:08
Muhammed Cham imzayı attı! Muhammed Cham imzayı attı! 17:02
Blaz Kramer Konyaspor'da! Blaz Kramer Konyaspor'da! 17:06
Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor Beşiktaş taraftarı Trabzon'a gidiyor 17:34
Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Medina ile ilgili şoke eden gerçek! 17:51
Daha Eski
"Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" "Zalewski ile görüşmeleri sonlandırdık" 15:08
G.Saray Vargas için Almanya'da! G.Saray Vargas için Almanya'da! 15:39
Kartal'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! Kartal'da Trabzonspor mesaisi sürüyor! 15:54
Mersin'de Ay ailesi yeni doğan bebeklerine "Icardi" adını koydu Mersin'de Ay ailesi yeni doğan bebeklerine "Icardi" adını koydu 15:58
G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı G.Saray genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı 16:06
Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i Transferler sahne alacak mı? İşte Buruk'un 11'i 16:43