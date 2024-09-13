TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Transferi için uzun süredir uğraştığı Nicola Zalewski'de mutlu sona ulaşayamayan sarı-kırmızılılar, Roland Sallai transferi için Freiburg ile anlaşma sağladı.