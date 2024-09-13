TRANSFER HABERİ - Ruben Vargas için resmi açıklama! Galatasaray...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin son gününde çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı gündemine almıştı. Alman ekibinin hocası Jess Thorup, oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 18:09 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 18:11
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4 yıllık sözleşme imzalanacak 27 yaşındaki futbolcunun ise 2.5 milyon Euro maaş alacağı aktarıldı.
Galatasaray, Roland Sallai ile birlikte Augsburg forması giyen Ruben Vargas'ı da gündemine almıştı.
Alman ekibinin hocası Jess Thorup, oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
VARGAS TAKIMDA KALDI
Vargas'ın takımda kalacağını açıklayan Thorup, "Vargas ile konuştum, Augsburg'un başarısı için çalışmaya odaklanmış durumda. Kalacak olması bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.
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