Haberler Galatasaray

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

TRANSFER HABERİ | Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyorlar. Ezeli rakipler son olarak Juventus'ta forma giyen Amerikalı bir oyuncuyu radarına almışlardı. O oyuncunun transfer görüşmelerini sonlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe - Galatasaray transfer haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:58
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer dönemini olabilecek en iyi şekilde kapatmak için saha dışında da rekabet halindeler.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Galatasaray'da özellikle ayrılıklar ve yerine kadroya katılacak isimler gündemdeyken dün alınan Young Boys mağlubiyeti ile sarı kırmızılıların eşleşmeden çıkamama ve dolayısı ile transfer limiti problemi yüzünden planlarını gerçekleştirememe ihtimali oluştu.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Aynı şekilde ayrılıklarla boğuşan Fenerbahçe için de durum pek farklı değil. Taraftarların ünlü teknik direktör Mourinho'ya karşı büyüyen beklentileri ve transfer dönemini ağırdan aldıkları eleştirisi, sarı lacivertlilerin cephesinde de transfer dönemini sezon için belirleyici bir hale getirdi.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Özellikle Fred'in yokluğunu hissettirmeyecek bir ismi kadroya katmaya çalışırken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray gibi Amerikalı orta saha için Juventus'un kapısını çalmıştı.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Weston McKennie, Juve'de forma giyen 25 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

28 milyon Euro değere sahip Amerikalı için ezeli rakipler kolları sıvamıştı. Mourinho görüşmelerini sürdürürken Okan Buruk, Young Boys eşleşmesinden galip ayrılarak transfer limiti problemini çözdükten sonra İtalyan ekibinin kapısını çalacaktı.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

İtalyan futbol gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre iki Süper Lig devini üzecek ters köşe bir gelişme yaşandı Juventus cephesinde.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Habere göre "dokuz canlı" McKennie'yi Juventus takımdan çıkartmaktan vazgeçti ve oyuncu ile 2026 Haziran'ına kadar yeni bir sözleşme imzalamak üzere.

Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

Ezeli rakiplerin ise özellikle taraftarlar tarafından kadroya son dokunuş bir transfer beklentisi mevcutken takımların sıradaki durağının neresi olduğu merak konusu.

Reklam
G.Saray'a Zaha piyangosu! 60 milyon Euro...
DİĞER
Sibel Can ile Hakan Ural’ın güzeller güzeli kızı Melisa Ural 30 yaşına bastı! Sibel Can nostaljik paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek
G.Saray'da 5 ayrılık 2 transfer! F.Bahçe de istiyordu
Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a yıldız sol bek! G.Saray'a yıldız sol bek! 17:18
St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı yayın detayları! 16:09
Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 16:03
Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da Cem Bölükbaşı Le Mans için Belçika'da 15:54
Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! Beşiktaş'tan bir bomba transfer daha! 15:46
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrıldı! 15:14
Daha Eski
St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? St Patricks - Başakşehir maçı hangi kanalda? 14:35
Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı Sivasspor Moutoussamy'i açıkladı 14:16
St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! St. Gallen - Trabzonspor maçı detayları! 13:59
Lis bu sefer bonservisiyle Göztepe'de Lis bu sefer bonservisiyle Göztepe'de 13:59
Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Lugano - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 13:54
F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! F.Bahçe'de Samet'e sürpriz talip! 13:36