Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı

ÖMER ÇAĞRI AKDERE

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer dönemini olabilecek en iyi şekilde kapatmak için saha dışında da rekabet halindeler.

Galatasaray'da özellikle ayrılıklar ve yerine kadroya katılacak isimler gündemdeyken dün alınan Young Boys mağlubiyeti ile sarı kırmızılıların eşleşmeden çıkamama ve dolayısı ile transfer limiti problemi yüzünden planlarını gerçekleştirememe ihtimali oluştu.