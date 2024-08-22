Ezeli rakiplere Juve'den üzücü haber! Amerikalı oyuncuyu renklerine bağlamak istiyorlardı
TRANSFER HABERİ | Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyorlar. Ezeli rakipler son olarak Juventus'ta forma giyen Amerikalı bir oyuncuyu radarına almışlardı. O oyuncunun transfer görüşmelerini sonlandıracak flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe - Galatasaray transfer haberleri (GS FB spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 17:58
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Özellikle Fred'in yokluğunu hissettirmeyecek bir ismi kadroya katmaya çalışırken Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray gibi Amerikalı orta saha için Juventus'un kapısını çalmıştı.
Weston McKennie, Juve'de forma giyen 25 yaşında bir merkez orta saha oyuncusu.
28 milyon Euro değere sahip Amerikalı için ezeli rakipler kolları sıvamıştı. Mourinho görüşmelerini sürdürürken Okan Buruk, Young Boys eşleşmesinden galip ayrılarak transfer limiti problemini çözdükten sonra İtalyan ekibinin kapısını çalacaktı.
İtalyan futbol gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre iki Süper Lig devini üzecek ters köşe bir gelişme yaşandı Juventus cephesinde.
Habere göre "dokuz canlı" McKennie'yi Juventus takımdan çıkartmaktan vazgeçti ve oyuncu ile 2026 Haziran'ına kadar yeni bir sözleşme imzalamak üzere.
Ezeli rakiplerin ise özellikle taraftarlar tarafından kadroya son dokunuş bir transfer beklentisi mevcutken takımların sıradaki durağının neresi olduğu merak konusu.
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