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Rakip belli oluyor
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi bugün gerçekleşecek ve Galatasaray'ın 20-21 ve 27-28 Ağustos tarihlerinde karşılaşacağı rakibi belli olacak. Young Boys (İsviçre), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan)-Midtjylland (Danimarka), PAOK (Yunanistan)- Malmö (İsveç) biri Aslan'la eşleşecek.
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