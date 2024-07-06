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Dominguez iddiası

G.Saray, Nottingham’ın 26 yaşındaki orta sahasını gündeme aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Dominguez iddiası

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın öncelikleri arasında orta saha var. Merkez orta saha alması beklenen sarı-kırmızılı takımın Nicolas Dominguez'i listesine aldığı iddia edildi. ESPN'in iddiasına göre; Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın Arjantinli yıldızı Dominguez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kulübün, İngiliz ekibiyle resmi görüşmelere başladığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Nottingham Forest, 26 yaşındaki orta saha için için 13 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. 2028'e kadar kontratı olan Dominguez, geçen sezon 29 maçta mücadele ederken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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