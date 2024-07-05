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Galatasaray Zaniolo ayrılığını açıkladı!

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Zaniolo'nun Atalanta'ya kiralandığını açıkladı.Sarı-kırmızılılar, 6.4 milyon Euro kiralama bedeli alacak. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:08 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 15:24
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Galatasaray Zaniolo ayrılığını açıkladı!

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti.

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Serie A ekibi Atalanta'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2024-2025 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Atalanta Bergamasca Calcio S.R.L., şirketimize 6.400.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Satın alma opsiyonunun gerçekleşmesi durumunda, kesin transfer bedeli 15.500.000 euro'dur. Ayrıca, maksimum 2.000.0000 euro tutarında şarta bağlı bonus anlaşmada yer almaktadır.'' ifadeleri kullanıldı

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