Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom transfer planlamasında Icardi'ye alternatif olacak bir golcünün peşindeydi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Fransa Ligi'ni sallayan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Mauro Icardi'yi yedekleyecek bir golcü arayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı Fransa'ya kırdı.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Sarı-kırmızılılar, gündemine Metz formasıyla resital sunan Georges Mikautadze'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

23 yaşındaki forvet için temaslar başladı. Tekniği, hızı ve bitirici vuruşlarıyla dikkat çeken genç forvet, sarı-kırmızılı ekibin ilgisine son derece olumlu yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

KRALLIK YAŞADI

Kariyerine Fransa'da başlayan ve geçen sezon Metz formasıyla 40 maçta 24 gol atarak kral olan yıldız, 16 milyon euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Hollanda'da tutunamayan ve devre arasında Metz'e dönen Mikautadze, 20 maçta 13 gol ve 4 asistle kalitesini bir kez daha gösterdi.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Fransa Ligi'nde son iki sezonunda 37 kez ağları sarsarak şov yapan yıldız, Gürcistan milli formasıyla ise 24 maçta 9 kez fileleri sarsmasını bildi.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Seraing, Metz ve Ajax formaları giyen Mikautadze, kariyerinde 147 maça çıktı. 81 kez gol sevinci yaşayan yıldız, 17 asist yaparak tabelayı değiştiren isim oldu.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

DEVLERİN RADARINDA

Metz'in 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu yıldız oyuncunun Ajax'la 2028'e kadar kontratı var.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

Metz kulübü, Fransız ekiplerinin gözdesi haline gelen Gürcü forveti alıp satmayı da hedefliyor. Monaco ve Lyon'un peşinde olduğu yıldız için 20 milyon euro'luk bonservis bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

EURO 2024'TE RAKİP

Başarılı oyuncu, Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te boy gösterecek.

TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak

F Grubu'nda Türkiye'ye karşı rakip olacak Mikautadze, Portekiz ve Çekya karşısında da takımın en önemli gol ayağı olacak. 23 yaşındaki oyuncu, milli takımda 24 maçta 9 gol kaydetti.

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