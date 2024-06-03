TRANSFER HABERİ: Fransa Ligi'ni sallayan golcü Galatasaray'a! Icardi'yi çok zorlayacak
Şampiyon Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom transfer planlamasında Icardi'ye alternatif olacak bir golcünün peşindeydi. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların, Fransa Ligi'ni sallayan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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KRALLIK YAŞADI
Kariyerine Fransa'da başlayan ve geçen sezon Metz formasıyla 40 maçta 24 gol atarak kral olan yıldız, 16 milyon euro'ya Ajax'ın yolunu tutmuştu.
Hollanda'da tutunamayan ve devre arasında Metz'e dönen Mikautadze, 20 maçta 13 gol ve 4 asistle kalitesini bir kez daha gösterdi.
Fransa Ligi'nde son iki sezonunda 37 kez ağları sarsarak şov yapan yıldız, Gürcistan milli formasıyla ise 24 maçta 9 kez fileleri sarsmasını bildi.
Seraing, Metz ve Ajax formaları giyen Mikautadze, kariyerinde 147 maça çıktı. 81 kez gol sevinci yaşayan yıldız, 17 asist yaparak tabelayı değiştiren isim oldu.
DEVLERİN RADARINDA
Metz'in 13 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip olduğu yıldız oyuncunun Ajax'la 2028'e kadar kontratı var.
Metz kulübü, Fransız ekiplerinin gözdesi haline gelen Gürcü forveti alıp satmayı da hedefliyor. Monaco ve Lyon'un peşinde olduğu yıldız için 20 milyon euro'luk bonservis bekleniyor.
EURO 2024'TE RAKİP
Başarılı oyuncu, Gürcistan Milli Takımı'yla EURO 2024'te boy gösterecek.
F Grubu'nda Türkiye'ye karşı rakip olacak Mikautadze, Portekiz ve Çekya karşısında da takımın en önemli gol ayağı olacak. 23 yaşındaki oyuncu, milli takımda 24 maçta 9 gol kaydetti.
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