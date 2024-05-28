Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü (Gündüz Kılıç ve Fatih Terim) Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim Okan Buruk oldu.