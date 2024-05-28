Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler
Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, üst üste 2 toplamda 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı kırmızılılar rekorları altüst etti. İşte detaylar...
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Ligde en uzun galibiyet serisi (17'de 17) ve iç sahada üst üste en fazla maçta (35) gol atma rekoru.
Ligde bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi (%87), puan ortalaması (2.68) yakalayan takım.
Üst üste iki sezonda 2.4 puan ortalamasını geçmeyi başaran (2022-2023'te 2.44) ve (2023-2024'te 2.68) ilk takım.
Mayıs'ta 5'ten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (%59) yakalayan takım.
Dries Mertens, 2010-2011'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Wesley Sneijder'in (15) rekorunu (16) kırdı.
Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde dakika başına en sık gol katkısı yaptığı iki sezonu da (2022-23: 65.1) (2023-24: 86.6)
Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde en fazla gol katkısı verdiği sezonu 2023-24'te (25 gol 8 asist) Galatasaray formasıyla oynadı.
Fernando Muslera, Şenol Güneş'e ait rekoru (6) kırarak Süper Lig tarihinde en fazla (7) şampiyonluk yaşayan kaleci oldu.
Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör Okan Buruk oldu. Galatasaray'ın başında maçların %82'sini kazanan Buruk, 2.6'lık ortalama tutturarak tarihe geçti.
Okan Buruk, Galatasaray tarihinde ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü (Gündüz Kılıç ve Fatih Terim) Türk teknik direktör oldu.
Galatasaray tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim Okan Buruk oldu.
Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan Okan Buruk (10), teknik direktör olarak üçüncü kez (2019-20, 2022- 23, 2023-24) mutlu sona ulaştı.
Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan (24) kulüp olan Galatasaray, ilk kez en yakın rakibiyle (Fenerbahçe 19) farkı beşe çıkardı.
Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla şutu direkten dönen takım olarak tarihe geçti. 29 topu direğe takılan Galatasaray, 2018-2019 sezonunda 28 kez bu şanssızlığı yaşayan Trabzonspor'u geride bıraktı.
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