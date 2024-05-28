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Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, üst üste 2 toplamda 24. şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı kırmızılılar rekorları altüst etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, üst üste 2 toplamda 24. şampiyonluğuna ulaştı. 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı kırmızılılar rekorları altüst etti

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

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Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet (33) elde eden takım.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan (102) toplayan takım.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Ligde en uzun galibiyet serisi (17'de 17) ve iç sahada üst üste en fazla maçta (35) gol atma rekoru.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Ligde bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi (%87), puan ortalaması (2.68) yakalayan takım.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Üst üste iki sezonda 2.4 puan ortalamasını geçmeyi başaran (2022-2023'te 2.44) ve (2023-2024'te 2.68) ilk takım.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Mayıs'ta 5'ten fazla maça çıkan takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi (%59) yakalayan takım.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Dries Mertens, 2010-2011'den bu yana bir Süper Lig sezonunda en fazla asist yapan Galatasaray oyuncusu olan Wesley Sneijder'in (15) rekorunu (16) kırdı.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde dakika başına en sık gol katkısı yaptığı iki sezonu da (2022-23: 65.1) (2023-24: 86.6)

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Mauro İcardi, profesyonel kariyerinde en fazla gol katkısı verdiği sezonu 2023-24'te (25 gol 8 asist) Galatasaray formasıyla oynadı.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Fernando Muslera, Şenol Güneş'e ait rekoru (6) kırarak Süper Lig tarihinde en fazla (7) şampiyonluk yaşayan kaleci oldu.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi ve puan ortalaması yakalayan teknik direktör Okan Buruk oldu. Galatasaray'ın başında maçların %82'sini kazanan Buruk, 2.6'lık ortalama tutturarak tarihe geçti.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde ilk iki sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan üçüncü (Gündüz Kılıç ve Fatih Terim) Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Galatasaray tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste iki şampiyonluk yaşayan ilk isim Okan Buruk oldu.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan Okan Buruk (10), teknik direktör olarak üçüncü kez (2019-20, 2022- 23, 2023-24) mutlu sona ulaştı.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan (24) kulüp olan Galatasaray, ilk kez en yakın rakibiyle (Fenerbahçe 19) farkı beşe çıkardı.

Galatasaray rekorları altüst etti! İşte o istatistikler

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla şutu direkten dönen takım olarak tarihe geçti. 29 topu direğe takılan Galatasaray, 2018-2019 sezonunda 28 kez bu şanssızlığı yaşayan Trabzonspor'u geride bıraktı.

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